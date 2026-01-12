Cocinando a los Celebrities: ¿El destino de Beber Espinoza es junto a Monserrath Astudillo?

Frickson Erazo, Giovanna Andrade, Monserrath Astudillo y Beber Espinoza fueron los protagonistas en el estreno de Cocinando a los Celebrities.

"Lo que une MasterChef no lo separa nunca nadie". Las risas invadieron el escenario de Cocinando a los Celebrities este lunes 12 de enero del 2026. Frickson Erazo, Giovanna Andrade, Monserrath Astudillo y Beber Espinoza protagonizaron el primer capítulo del programa estelar de Teleamazonas.

Y mientras desciframos si hubo o no beso entre Beber y Monse esta noche, lo cierto es que el boxeador ecuatoriano confesó que el beso con la Tía Cuquita "estaba rico". Pero esa no fue la única revelación de Beber, pues aseguró que actualmente tiene pareja y por eso no puede repetir el beso con la Tía Cuquita. "Ahora me he comprometido, es mi novia y hay que respetar", dijo.

En este espacio los talentos recordaron varios momentos del programa y sus rostros se iluminaban con una sonrisa cada que se veían en pantalla y comentaban sobre los hechos, sus vestimentas y hasta declaraciones.

Otro de los momentos cumbre fue cuando la producción proyectó el capítulo en el que Beber y Monse perdieron en el reto por equipos por las papas que se pasaron de cocción. Y mientras la actriz ecuatoriana y el deportista debatían, entre bromas, sobre este momento, Virigina Limongi rectificó lo dicho por Josh y dijo: "lo que une MasterChef no lo separa nunca nadie".

"El destino te está colocando al amor de tu vida", añadió la presentadora, dirigiéndose a Beber y Monse.

Frickson, por su parte, recordó cuando ganó el Pin del Chef y confesó que "estaba con la pica" de obtener este beneficio luego de perder ante Josh Paredes. Además, reveló que en el capítulo que prepararon pescado, la estrategia era entregar a Beber el pescado más fácil de cocinar pero las cosas no resultaron.

Por otra parte, Giovanna Anddrade aclaró que no existe ningún tipo de relación o malos entendidos entre ella y Josh. "No tengo absolutamente nada contra Josh", precisó la actriz guayaquileña. Añadió que, debido al episodio que atravesó con la influencer sobre el desperdicio de comida, actualmente recibe hate en redes sociales.

Y así como hoy descubrimos varios secretos de lo ocurrido en las cocinas más famosas del mundo, todos los lunes se revelaran nuevas situaciones y emociones que los participantes atravesaron a lo largo de las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador.

No te pierdas, Cocinando a los Celebrities, todos los lunes, 22:15, por Teleamazonas y Teleamazonas.com