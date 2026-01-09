Cachetito con sabor italiano y balcón para Erika Russo, se salva de la eliminación en MCCelebrity

Ana Paula Buljubasich y Mara Topic ganan el reto de salvación y suben al balcón de MCCelebrity

¡Cachetito, cachetito! Este fue el impulso para que el chef Jorge Rausch premie a Erika Russo con un cachetito, la noche de este viernes 9 de enero del 2026, en el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador.

Con un "Tortellini Andini" con relleno de bondiola y maduro; salsa de cocliflor y tamarindo, la actriz ecuatoriana cautivó el paladar del jurado, se ganó el cachetito y además, subió de inmediato al balcón.

Los chefs aseguraron que la pasta estaba en su punto exacto de cocción y que la salsa tenía buen sabor, bajo esa devolución el chef hizo la seña para que Erika se acercara y premiarla con un cachetito.

Pero ese no fue el único plato que destacó en la noche, "Los pollos hermanos" de Mara Topic y Ana Paula Buljubasich también brillaron en el atril, salvandolas de ir a eliminación. Ellas también subieron al balcón.

Comida árabe lleva a Jorge Campozano y Frickson Erazo a competir por el Pin del Chef en MCCelebrity

El reto de esta noche consistía en cocinar con los ingredientes que se encontraban en las canastas, que los chicos eligieron al lanzar un dado.

Mara preparó un pollo con puré de salsa de mango. Los chefs dijeron que la salsa y el puré tenían buen sabor, bonita textura y que el pollo estaba perfectamente cocido.

Ana Paula, en cambio, cocinó un pollo con puré de mango y una salsa de chimichurri. Para el jurado el plato tenía un sabor como oriental, pero bueno y por ello se salvó.

Las tres cocineras evitarán el reto de eliminación y con ello aseguran un ciclo más en MasterChef Celebrity Ecuador. No te pierdas el siguiente capítulo, uno de los participantes con delantal negro abandonará la competencia, ¿quién será?

El programa de cocina más famoso del mundo lo miras en Telemazonas, de martes a viernes, a las 21:00.