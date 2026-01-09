Cocinando a los Celebrities, el otro lado de MasterChef Celebrity Ecuador

Virginia Limongi junto a Frickson Erazo, Monserrath Astudillo, Giovanna Andrade y Beber Espinoza, los primeros invitados de Cocinando a los Celebrities.

Si tenías curiosidad sobre lo que ocurre tras las cocinas más famosas del mundo, Teleamazonas trae a su pantalla Cocinando a los Celebrities. Un programa que te hará reír y conocer más sobre los participantes de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Desde el lunes 12 de enero del 2026, a las 22:30, El Canal de la Familia Ecuatoriana presenta un nuevo programa, cargado de alegría, diversión y entretenimiento, se trata de Cocinando a los Celebrities.

"En Cocinando a los Celebrities los participantes cuentan ciertas cosas que vivieron durante su experiencia en MasterChef, y cosas que en pantalla no se ven". Jhony Pasquel, productor de Cocinando a los Celebrities

Razones para ver Cocinando a los Celebrities

En este espacio las celebridades recordarán ciertos momentos que ocurrieron durante las grabaciones y se hablará de ello "sin caer en el chisme, o en morbo", resalta Jhony Pasquel, productor del proyecto.

Añade que, Cocinando a los Celebrities es un conversatorio "super interesante" cuyo objetivo es ir a la memoria de los talentos para que recuerden la aventura MasterChef. Entrar en la intimidad de ellos y que cuenten para quién cocinaban, a quién dedicaban sus platos, entre otras cosas.

Comida árabe lleva a Jorge Campozano y Frickson Erazo a competir por el Pin del Chef en MCC

El programa será conducido por la presentadora y modelo ecuatoriana Virgina Limongi, quien también ha sido parte de la experiencia MasterChef y conoce ciertos detalles de los participantes.

Según explica Jhony, cada programa contará con el eliminado o eliminada de la semana, ganadores del Pin del Chef, capitanes de equipo y participantes que se hayan destacado durante ese ciclo.

Los primeros invitados de esta semana son: Frickson Erazo, Monserrath Astudillo, Giovanna Andrade y Beber Espinoza

Además, en las redes sociales de Teleamazonas los fans de MasterChef Celerity Ecuador podrán dejar sus preguntas para interactuar con los famosos el día del programa.

En Instagram, Facebook y TikTok los usuarios encontrarán el espacio de preguntas en las historias. Mientras que en X aparecerán posts con el siguiente:

#CocinandoMCC |🍳 Virgi les da voz a los fans de MCC en Cocinando a los Celebrities ¿Qué pregunta le harías a Andy? Te leemos en los comentarios pic.twitter.com/uxejIRfONB— Teleamazonas (@teleamazonasec) January 10, 2026 "> ">

¿Cuándo y dónde ver?

Cocinando a los Celebrities será transmitido todos los lunes, a las 22:30, después de De Lunes a Lunes, que estará en la pantalla de Teleamazonas desde las 21:00.

Los fogones de MasterChef Celebrity Ecuador se encenderán de martes a viernes, a las 21:00. La mejor programación la encuentras en Teleamazonas y Teleamazonas.com.