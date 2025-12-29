¡Platazo! Una combinación de verde y chocolate salva a Erika Russo y Josh Paredes en MCC
11 Cocineros se enfrentaron por alcanzar la salvación en MasterChef Celebrity Ecuador. Daniel Pintado y Martín López visitaron las cocinas.
Josh Paredes y Erika Russo son las ganadoras del reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador.
29 dic 2025 - 22:35
Una combinación de verde y chocolate salvó a Erika Russo y a Josh Paredes del reto de eliminación en las cocinas más famosas del mundo. Este lunes 29 de diciembre del 2025, los cocineros pusieron a prueba su nivel físico.
La chef Cecilia Cedeño lo calificó como un "platazo, digno de esta competencia". La creadora de contenido y la actriz quiteña presentaron unos churros hechos con harina de verde, acompañados de patacones con un toque de chocolate. El reto era crear un postre con verde y lo lograron.
Según el jurado, este postre alcanzó la combinación perfecta de sabores, técnica y crocancia necesaria para convertirlo en un plato redondo. Con ello ambas subieron al balcón.
Además de librar la eliminación, Erika y Josh recibieron una medalla por parte de los deportistas olímpicos Daniel Pintando y Martín López, quienes fueron los invitados especiales de esta noche y también conformaron el jurado.
Los tricolores, a parte de compartir con los cocineros técnicas de marcha y ciclismo, también degustaron los postres y realizaron sus críticas.
Con la salvación de Erika y Josh, nueve competidores se quedan con delantal negro y volverán a las cocinas en el temido reto de eliminación. ¿Quién dejará las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador?
