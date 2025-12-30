Giovanna Andrade pide ser eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador; ¿quién realmente iba a salir de las cocinas?

Atónitos, así quedaron todos en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador luego que Giovanna Andrade pidió ser la eliminada de la noche de este martes 30 de diciembre del 2025. Nadie entendía nada, en el balcón a penas se escuchó el pedido de la actriz ecuatoriana, todos se mostraron sorprendidos y con las manos cubrieron sus rostros, sin saber qué hacer o qué decir.

Eran los minutos finales del programa, el jurado llamó al frente a Blanko, a Nexar Gómez y a Giovanna Andrade, fueron los cocineros con más errores en sus platos. Luego de unos segundos, el jurado anunció que Blanko seguía en competencia y le pidieron subir al balcón. Abajo quedaron Néxar y Giovanna.

Giovanna Andrade, Blanko y Nexar Gómez fueron los cocineros con más errores en este reto. Teleamazonas

Sin embargo, antes que el chef Jorge Rausch pronuncie el nombre de quien sebía salir de las cocinas, la actriz ecuatoriana levantó la mano y dijo: "quiero ofrecerme a ser yo la eliminada".

"No es el lugar donde tengo que estar ahora, ustedes saben que mi padre no está bien de salud y no estoy renunciando a una competencia, jamás lo haría, lucharía hasta el final. Y siento que ahora ,mi tiempo, mi batalla y mi competencia no está aquí, está junto a mi familia", añadió.

¡Platazo! Una combinación de verde y chocolate salva a Erika Russo y Josh Paredes en MCC

Algunos de sus compañeros lloraban escuchándola, cuando terminó su intervención, los jueces le dijeron que su decisión había sido aceptada. De esta manera, Giovanna se convirtió en la quinta eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador.

En este reto de eliminación los cocineros debían preparar un plato libre con queso como ingrediente estrella. Nexar preparó un risotto "ya con sal", en el que incluyó varios tipos de queso. No obstante, para el jurado fue un plato muy sencillo, aunque tenía buen sabor la combinación, dijeron que se pasó un poco cocción. "El risotto es el plato de la muerte", aseguró Rausch.

Giovanna, en cambio, hizo una sopa de queso con achiote y orégano triturado, dedicada a su abuela. Aunque al jurado le pareció rica, los tres coincidieron que estaba llena de grasa y que no había ningún trabajo en el queso, que faltaba técnica.

Sopa de fideo preparada por Giovanna Andrade en el reto de eliminación. Teleamazonas

Giovanna se despidió de todos, agradeció al jurado a la presentadora, Virgina Limongi, al equipo de producción. Dejó el delantal negro en su estación y al cruzar la puerta pronunció fuerte: "gracias totales", hizo una venia y se marchó.

Enseguida el jurado también se despidió de los participantes y dejó a todos con la intriga de quién mismo era el siguiente eliminado de las cocinas más famosas del mundo.

Con esta eliminación, 18 cocineros siguen en competencia y se alistan para iniciar un nuevo ciclo. No te pierdas todas las emociones y sorpresas que MasterChef Celebrity Ecuador tiene para ti.

Este fue el último capítulo del 2025. MasterChef Celebrity Ecuador regresará a la pnatalla de Teleamazonas el martes 6 de enero, a las 21:00. ¡No te lo pierdas!