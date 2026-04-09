Fecha, hora y dónde ver la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Virginia Limongi, presentadora, junto a los chefs Irene Gonzalez, Jorge Rausch y Cecilia Cedeño, en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador.

¡La espera para conocer el nuevo MasterChef Celebrity Ecuador está por terminar! El martes 14 de abril del 2026, Teleamazonas transmitirá la gran final de la tercera temporada del reality de cocina más famoso del mundo.

Una competencia que ha exigido aprendizaje, dedicación y mucho esfuerzo está por concluir. Solo uno, de los 23 participantes que empezaron este camino, se llevará el trofeo tan anhelado.

Este jueves 9 de abril cuatro cocineros se enfrentarán en el último reto de eliminación. Tres de ellos pasarán a la semifinal junto con Frickson Erazo que ya está en el balcón. Mientras el cuarto se despedirá de la competencia, ¿quién será?

El Top 5 de MasterChef Celebrity Ecuador lo integran:

Frickson Erazo

Mara topic

Josh Paredes

El Jose

Andy Suzuki

Esta noche se definirá los demifinalistas de la competencia. Ellos enfrentarán un reto más con el objetivo de llegar a la gran final.

Josh jura que se vengará de Frickson por dejarla al último en la elección de los ingredientes

Premios para el ganador de MCCelebrity

Banco Pichincha entregará 3.000 dólares al ganador y 1.500 a los finalistas.

entregará dólares al ganador y a los finalistas. Supermaxi entregará órdenes de compra por un año con un valor total de 3.000 dólares para el ganador y 1.200 dólares para cada finalista.

entregará órdenes de compra por un año con un valor total de dólares para el ganador y dólares para cada finalista. Pronaca premiará con 4.000 dólares en productos para el ganador y 1.000 dólares para los finalistas.

premiará con dólares en productos para el ganador y 1.000 dólares para los finalistas. Diners Club premiará al ganador o ganadora con un viaje todo incluido para disfrutar de una experiencia gastronómica internacional.

premiará al ganador o ganadora con un viaje todo incluido para disfrutar de una experiencia gastronómica internacional. Movistar entregará al ganador y finalistas celulares Premium Honor con planes sin costo por un año.

entregará al ganador y finalistas celulares Premium Honor con planes sin costo por un año. UMCO entregará al ganador un set de productos de la marca.

entregará al ganador un set de productos de la marca. Deprati premia al Top 3 con tarjetas de regalo por 1.000 dólares cada una.

premia al Top 3 con tarjetas de regalo por cada una. Honor premiará al Top 3 con un ecosistema completo, una Tablet, un Watch y unos Earbuds. Además, el ganador recibirá un Scooter eléctrico.

premiará al Top 3 con un ecosistema completo, una Tablet, un Watch y unos Earbuds. Además, el ganador recibirá un Scooter eléctrico. KIA entregará al ganador el nuevo EV3, 100% eléctrico.

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