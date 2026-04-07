Frickson Erazo gana la ventaja en el último reto de Caja Misteriosa

¡Más cerca de la semifinal! Frickson Erazo se ganó la ventaja la noche de este martes 7 de abril del 2026, en el reto de Caja Misteriosa. Un postre le dio la victoria. El jurado destacó la técnica empleada.

El Top 5 de MasterChef Celebrity Ecuador volvió a las cocinas esta noche. El reto de todos fue preparar un postre a la altura de la cocina más famosa del mundo. Frickson hizo un bizcocho de dátiles con tierra de almendras, crema chantilly de vainilla y salsa de panela con jalapeño.

Bizcocho preparado por Frickson Erazo Teleamazonas

"Tiki Taka", así lo llamó el extricolor y recibió buenas críticas del jurado. La chef Cecilia Cedeño destacó el toque picante que tenía el postre. "Es uno de los más ricos del mundo. Fantástico", dijo el chef Jorge Rausch.

Esta devolución ya dio señales de que Frickson sería el ganador de la noche. Y efectivamente, el jurado lo confirmó tras probar todos los postres. Y adelantaron que en el siguiente desafío uno de los cocineros subirá al balcón lo que le acercará a la semifinal.

En el siguiente reto los cocineros deberán luchar por avanzar a la semifinal. ¿Cómo empleará y en qué consistirá la ventaja de Frickson? Descúbrelo en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.