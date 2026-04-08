Frickson Erazo es el primer semifinalista de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

El exfutbolista ecuatoriano Frickson Erazo se convirtió en el primer semifinalista de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. El esmeraldeño preparó un postre que encantó al jurado y subió al balcón la noche de este miércoles 8 de abril del 2026.

Con una ventaja por delante, 'El Elegante' supo jugar en este reto que consistió en preparar un plato con un ingrediente de las cuatro Regiones del Ecuador. Él fue el primero en elegir sus ingredientes, eligió el orden en el que sus compañeros ingresabana las cocinas y también gozó de una hora para la cocinada. Los otros participantes cocinaron en 45 minutos.

El exseleccionado preparó una panna cotta de café con falso caviar de maracuyá sobre praliné de macambo caramelizado y salsa de membrillo. Llamó a su plato: "Soy ecuatoriano, sí señor".

El plato tuyo mucho más arriba en técnica, en sabor, en presentación. Todo por qué, por utilizar muy bien tu ventaja", dijo el chef Jorge Rausch tras anunciar su victoria. El festejo fue al ritmo de "hombritos, hombritos".

Con esto Frickson es el primer semifinalista de la competencia y en el siguiente reto verá a sus compañeros desde el balcón, además, uno abandonará las cocinas. La final está cada vez más cerca. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, sus últimos capítulos, 21:00, por Teleamazonas.