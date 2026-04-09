Frickson, Josh, Mara y Andy son los semifinalistas de MasterChef Celebrity Ecuador

La cocina más famosa del país entra en su recta decisiva. La tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene a sus cuatro semifinalistas: Frickson Erazo, Josh Paredes, Andy Suzuki y Mara Topic. El Top 4 se conformó la noche de este jueves 9 de abril del 2026 tras la eliminación de El Jose.

El primero en subir al balcón fue Frickson y su sazón esmeraldeña, en tanto que Josh logró su lugar esta noche tras preparar unos langostinos con cebollas crocantes y crema de maduro tatemado con leche de coco. El jurado destacó el buen sabor del plato y la subió al balcón.

La siguiente semifinalista fue Mara, lo logró en el segundo tiempo de cocinada. Ella preparó unos camarones sobre puré de remolacha y caldo de maní, leche de coco, jengibre, fondo de camarón y de pollo.

En tanto que Andy Suzuki se ganó su lugar con unos camarones tempura con sopa de tomate, zapallo, maní, leche de coco, jengibre, fondo de camarón y salsa de tamarindo.

En esta etapa, la creatividad ha sido el sello distintivo. Josh ha sorprendido con combinaciones audaces; Mara ha elevado cada preparación con una estética impecable, donde el emplatado se convierte en arte; Andy ha demostrado una evolución constante, afinando cada detalle con precisión; mientras que Frickson ha sabido trasladar su mentalidad competitiva a la cocina, arriesgando con propuestas sólidas y bien ejecutadas.

Con la final cada vez más cerca, el país entero contiene la respiración. Ya no se trata solo de cocinar bien, sino de resistir, emocionar y demostrar quién tiene lo necesario para levantar el trofeo. 🍽️🔥

No te pierdas la gran final de MasterChef Celebrity Ecuador, el martes 14 de abril, a las 21:00, por Telamazonas y Teleamazonas.com.