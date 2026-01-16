Unos invitados especiales llegan a las cocinas de MCCelebrity y sorprenden a los cocineros

Las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador se llenaron de ternura, la noche de este viernes 16 de enero del 2026, con la visita de ocho cachorros y sus dueños, quienes se convirtieron en los comensales de este reto de presión.

Solo ocho, de los 16 cocineros, fueron los ganadores. El trabajo fue en pareja. El reto consistió en crear dos platos idénticos con los ingredientes de la comida favorita de las mascotas. El plato fue degustado por un jurado y el dueño de la mascota, la opinión de ellos era fundamental para elegir al ganador o ganadora.

Antes de arrancar el reto, Virginia Limongi pidió a los cocineros que formen parejas, según su afinidad. Todos creyeron que cocinarían juntos por ello se abrazaron festejaron, lo que no sabían es que estaban eligiendo a su rival de la noche, pues los dos deberían cocinar el mismo plato y solo uno sería ganador.

Del duelo entre Fer Guevara y Riccardo Perotti, el ganador fue el cantante ecuatoriano por el emplatado, el sabor del arroz y la salsa, aunque la proteína estaba un peco seca, su sazón predominó sobre el plato de su colega.

Entre el plato de Erika Russo y Bastián Napolitano, el reto ganó el baterista de Verde 70. Su emplatado llamó la atención desde el primer momento. Además, la cocción del pollo estaba buena, al igual que la mezcla de vegetales con la quinua.

Un "duelo de caballeros", entre Manaba y Sebastián Guayasamín, definió como ganador a Manaba. Hizo una salsa de arándanos, la combinó con quinua y pedacitos de pollo. A los comensales les gustó mucho los detalles del plato, el sabor de la salsa y el punto de cocción del pollo.

Entre Monserrath Astudillo y El José, la ganadora fue la actriz de teatro y su plato 'Tía nena', era un salmón en salsa teriyaki, arroz con albaca y una alga seca sobre el salmón. El término de la proteína estuvo bueno, "más jugoso", dijo la chef Carito y añadió que las verduras aportan color al plato.

"Persefone", como llamó Mara Topic a su plato, fue el ganador ante el plato de Ana Paula Buljubasich. La ex Miss Universo hizo un puré de arvejas con cerdo y albóndigas de maíz. El emplatado gustó mucho a los comensales y destacaron la cocción de las proteínas, así como el balance de sabores.

Josh Paredes fue la sexta ganadora ante Karime Borja. La creadora de contenido preparó una crema de zanahoria, con carne, la parte de arriba la dejó crujiente y abajo suave. Aunque se sentía demasiada carne en el plato, los sabores predominaron para elegir su plato.

Jorge Campozano también ganó en este reto ante Nexar. Hizo una sopa con coco salmón, chifles y bolas de arroz crocante. La chef Irene resaltó el trabajo hecho en el plato, la crocancia qué tenía, aunque faltaba un poco de sal.

Finalmente, Beber Espinoza ganó el duelo a Frickson Erazo. El boxeador ecuatoriano presentó un arroz con puré y pedazos de pavo. La chef dijo que el plato estaba más coquetón y que a proteína se sentía más jugosa a comparación del plato de su rival.

Mientras el jurado y los dueños de las mascotas degustaban los platos, las mascotas también disfrutaba de su comida favorita, a un costado de la mesa.

Ocho participantes de MasterChef Celebrity Ecuador recibieron delantal negro. Teleamazonas

De este manera, los participantes que no ganaron se llevan delantal negro. Ellos son: Fer, Erika, Jose, Sebastián, Ana Paula, Karime, Nexar y Frickson.

