Se fue el sobrino, dos proteínas crudas eliminan a Blanko de MasterChef Celebrity Ecuador

Las lágrimas se apoderaron de los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este martes 13 de enero del 2026, por la eliminación del más pequeño de la competencia, Blanko.

El artista ecuatoriano fue el sexto eliminado tras presentar un plato con dos proteínas crudas. Cuando pasó al atril se mostró seguro de lo que había hecho, así lo reflejaba su rostro. Si embargo, al escuchar la devolución del jurado, su expresión cambió.

El pedido en este reto de eliminación fue crear un plato mar y tierra. Blanko presento un "arroz bipolar". Se trataba de arroz con pescado y carnes, acompañado de salsa japonesa. La chef Irene González empezó la degustación y casi de inmediato mostró un pedazo de pescado que quedó crudo.

Y aunque la carne, según la chef Carito, sí estaba cocida, el chef Jorge Rausch dijo que faltaba cocción y que el plato no tenía salsa. Estos errores hicieron que Blanko, "el sobrino", como lo llamaban sus compañeros, abandone las cocinas más famosas del mundo.

El artista de música urbana arrancó este ciclo con delantal negro, ya que no estuvo presente en un programa y según las reglas, el participante que no esté, es enviado directamente a eliminación.

Blanko se despidió del jurado y de sus compañeros, agradeció la oportunidad y dijo que se va contento por todo lo aprendido en MasterChef Celebrity Ecuador.

"El más pequeño de la casa", dijo la chef Carito. Y añadió, "lamentablemente, así es la competencia". "Dos proteínas crudas y sin salsa son los errores que te llevan a salir de las cocinas", manifestó Rausch.

La alegría y la tensión también marcaron este reto, primero porque Frickson Erazo, portador del Pin del Chef, salvó a Beber Espinoza y a Nexar Gómez, pero a cambio bajó del balcón a Erika Russo, dejándola estupefacta por la noticia, pues no tenía nada preparado y al final estuvo en peligro de abandonar las cocinas.

Frickson Erazo y Virgina Limongi en el reto de eliminación de MCCelebrity. Teleamazonas Frickson Erazo baja del balcón a Erika Russo para el reto de eliminación de MCCelebrity. Teleamazonas Frickson Erazo salva a Beber Espinoza del reto de eliminación de MCCelebrity. Teleamazonas Beber Espinoza y Nexar Gómez en el balcón luego de ser salvados por Frickson Erazo. Teleamazonas

Con la salida de Blanko quedan 17 participantes en competencia.