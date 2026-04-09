Josh jura que se vengará de Frickson por dejarla al último en la elección de los ingredientes

Aunque la competencia cada noche exige más, la diversión y las bromas entre compañeros nunca desaparece y así se evidenció la noche de este miércoles 8 de abril del 2026. Josh Paredes juró que se vengará de Frickson Erazo por la manera en la que ocupó la ventaja.

Además, Frickson gozó de una hora para cocinar y mientras los demás cocineros tuvieron solo 45 minutos y mientras esperaban, Josh empezó a bromear con Frickson, "te voy a desconcentrar mientras cocinas", le decía.

Josh Paredes se gana la ventaja en el reto de Caja Misteriosa con sabores internacionales

"Me voy a vengar, no sé cómo, cuándo ni dónde; no sé si dentro de estas cocinas o fuera de estas cocinas, pero ve, jurada te la tengo Frickson", manifestó la cuencana haciendo la seña de una cruz en sus labios.

El exfutbolista solo sonreía y no dejaba de trabajar en su estación. Josh agregó: "Viva Emelec" y las risas desbordaron.

'El Elegante' tuvo el privilegio de elegir primero los ingredientes para cocinar en este reto de salvación y también eligió el orden en el que sus compañeros lo harían, dejando a la comunicadora al final. Entre los productos le quedó una tuna, por lo que se mostró desconcertada sin saber qué preparar.

El reto de esta noche consiste en preparar un plato con ingredientes de las cuatro Regiones del Ecuador. El ganador subirá al balcón y será el primer semifinalista de la tercera tremporada. ¿Quién lo conseguirá? Mira MasterChef Celebrity Ecuador en Teleamazonas.