La lista de participantes de MasterChef Celebrity llega a 18 con cuatro nuevos rostros

Virginia Limongi será la nueva conductora del programa. Mara Topic, Miss Ecuador 2024, estará en las cocinas del reality.
Cuatro participantes más se suman a la tercera temporada de MasterChef Celebrity
02 oct 2025 - 21:48
¡Muy pronto por la señal de Teleamazonas regresa MasterChef Celebrity Ecuador con su tercera temporada! El reality llega cargado de emociones, momentos inolvidables y grandes celebridades que dejarán todo su talento culinario.
Esta temporada sorprenderá con su participación como presentadora la Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi. Los jueces Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González serán los encargados de decidir que participantes siguen en la competencia.
La noche del jueves 2 de octubre del 2025, en el programa 'Yo Me Llamo', fueron anunciados cuatro nuevos concursantes:
Sebastián Guayasamín
- Piloto profesional de rally ecuatoriano, considerado el mejor de Ecuador y actual número 1 del mundo en su categoría. Sobrino nieto del pintor Oswaldo Guayasamín, graduado en Business Management por la Universidad de Wisconsin, fundó a los 23 años una empresa de servicios petroleros que opera en Ecuador, EE.UU. y Asia. Debutó en el Rally Dakar en 2015 como el primer ecuatoriano en autos, completando 10 ediciones y ganando estatus de "Piloto Leyenda".
Josh Paredes
- Comunicadora y creadora de contenido cuencana, conocida por su humor morlaco y frases como "deja, deja", con más de 600.000 seguidores en TikTok e Instagram. Dejó la carrera de Derecho para dedicarse a la comedia digital, donde sus videos superan el millón de vistas por su carisma y acento azuayo.
Bastián Napolitano
- Músico y bajista quiteño, integrante del cuarteto de rock-pop Verde 70 junto a Diego Saa, Darío Castro y César Galarza. Participa en la escena independiente ecuatoriana desde hace más de una década, con lanzamientos como el álbum remasterizado Exitoina (2021), que recopila 21 éxitos y un tema nuevo grabado en México. Co-organizador del festival Saca el Diablo desde 2019, que mezcla rock, alternativa, chicha y comedia en escenarios como Ilaló y Pululahua, atrayendo bandas como Orishas.
Sonia Luna
- Modelo y exreina de belleza guayaquileña, primera finalista de Miss Ecuador 2019 (24 años, 178 cm) representando a Guayaquil, donde demandó a la organización por irregularidades en la elección, perdiendo el caso en agosto de 2019. Posteriormente designada Miss Grand International Ecuador 2020 tras la destitución de Lisseth Naranjo, compitió en preliminares del certamen internacional en Tailandia. Conocida por su elegancia y trayectoria en concursos locales como Reina de Guayaquil.
