La lista de participantes de MasterChef Celebrity llega a 18 con cuatro nuevos rostros

¡Muy pronto por la señal de Teleamazonas regresa MasterChef Celebrity Ecuador con su tercera temporada! El reality llega cargado de emociones, momentos inolvidables y grandes celebridades que dejarán todo su talento culinario.

Esta temporada sorprenderá con su participación como presentadora la Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi. Los jueces Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González serán los encargados de decidir que participantes siguen en la competencia.

La noche del jueves 2 de octubre del 2025, en el programa 'Yo Me Llamo', fueron anunciados cuatro nuevos concursantes:

Sebastián Guayasamín Piloto profesional de rally ecuatoriano, considerado el mejor de Ecuador y actual número 1 del mundo en su categoría. Sobrino nieto del pintor Oswaldo Guayasamín, graduado en Business Management por la Universidad de Wisconsin, fundó a los 23 años una empresa de servicios petroleros que opera en Ecuador, EE.UU. y Asia. Debutó en el Rally Dakar en 2015 como el primer ecuatoriano en autos, completando 10 ediciones y ganando estatus de "Piloto Leyenda".

Josh Paredes Comunicadora y creadora de contenido cuencana, conocida por su humor morlaco y frases como "deja, deja", con más de 600.000 seguidores en TikTok e Instagram. Dejó la carrera de Derecho para dedicarse a la comedia digital, donde sus videos superan el millón de vistas por su carisma y acento azuayo.

Bastián Napolitano Músico y bajista quiteño, integrante del cuarteto de rock-pop Verde 70 junto a Diego Saa, Darío Castro y César Galarza. Participa en la escena independiente ecuatoriana desde hace más de una década, con lanzamientos como el álbum remasterizado Exitoina (2021), que recopila 21 éxitos y un tema nuevo grabado en México. Co-organizador del festival Saca el Diablo desde 2019, que mezcla rock, alternativa, chicha y comedia en escenarios como Ilaló y Pululahua, atrayendo bandas como Orishas.