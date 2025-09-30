Cuatro famosos se suman a la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Estos son los cuatros participantes que estarán muy prontos en las cocinas de MasterChef Celebrity.

¡La cocina más famosa del Ecuador regresa muy pronto a la pantalla de Teleamazonas! MasterChef Celebrity vuelve recargado de emoción y grandes celebridades que alegrarán las noches del canal de la familia ecuatoriana.

En la última temporada del programa, la ganadora fue Shany Nadan. El top cuatro en 2024 estuvo conformado por Alex Vizuete, Natalia Regge, Damián Bernal 'El Champ' y Shany Nadan.

Al igual que en temporadas anteriores, este 2025 los jueces serán los encargados de probar cada plato hecho por los celebrities y decidir quién sigue en la competencia y quién es eliminado.

Este 2025, MasterChef Celebrity llega con Virginia Limongi como presentadora. La Miss Ecuador 2018 será la conductora del programa de cocina más famoso del mundo.

Los 4 siguientes celebridades:

Hugo Quintana Presentador de Deportes en Teleamazonas, con más de 12 años de experiencia. Se formó en periodismo deportivo en la Escuela Superior de Ciencias Deportivas de Buenos Aires (2009-2011) y en Management y Derecho Deportivo (FIFA/CIES) en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en 2011. Ha cubierto eventos clave como el Mundial de Qatar 2022 desde Doha, analizando el debut de Ecuador, y co-presenta el programa 'Más Fútbol' junto a Gisella Buendía desde abril de 2024.

Erika Russo Actriz de cine y bailarina, reconocida en Italia y Ecuador. Ganó popularidad con 700 000 seguidores en Instagram y su participación en el proyecto digital Enchufe.tv. Su primer video de YouTube mostró extractos de su carrera actoral. Habla italiano, español, inglés y francés. Asistió al estreno italiano de la película Annabelle , dirigida por James Wan.

Ana Paula Buljubasich Cantante y actriz, hija de la presentadora Ana Buljubasich (+) y del cantante Nerio David Pérez. Desde niña incursionó en el espectáculo, debutó musicalmente en 2016 con 'Intuición', con más de un millón de vistas en YouTube, y lanzó éxitos como 'Si lo ves' y 'Mala o chocolate'. Participó en la Teletón 2018 con 'La muy muy' junto a Jhonatan Luna, y se formó en Argentina, donde destacó en la serie 'Vive a tu manera' de Netflix Go, como jurado en 'Canta Conmigo Ahora' y como presentadora en 'Oye Billboard'.