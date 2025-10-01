Cinco participantes se suman a MasterChef Celebrity Ecuador en su tercera temporada

¡Se acerca el gran estreno de la cocina más famosa del Ecuador! MasterChef Celebrity se podrá ver por la pantalla del Canal de la Familia Ecuatoriana! Esta temporada llega cargada de grandes celebridades y momentos inolvidables.

En la noche del 29 de septiembre del 2025, cinco participantes fueron anunciados como parte de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. Ellos son: Monserrath Astudillo, Frickson Erazo, Mara Topic, Jorge Campozano y Giovanna Andrade.

Mientras que la noche del martes 30 de septiembre, cuatro nuevos personajes fueron anunciadas en medio del programa Yo Me Llamo: Hugo Quintana, Erika Russo, Ana Paula y Ricardo Perotti.

En esta tercera temporada la conductora de MasterChef Celebrity Ecuador será la Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi. Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González serán los encargados de degustar los platos y decidir quién sigue en la competencia y quién es eliminado.

Este 1 de octubre fueron anunciados cinco participantes:

Karime Borja Presentadora de televisión y modelo ecuatoriana, ganadora del certamen Reina de Guayaquil 2018, donde obtuvo premios como Miss Cielo, Miss Ladysoft, Miss Popularidad y Señorita Zermat. Estudiante de Psicología que egresó recientemente, nieta del recordado portero de Barcelona SC Pablo Ansaldo y hija de Faddua Ansaldo.

Naykim Tzamarenda Actor y creador de contenido ecuatoriano de la nacionalidad Shuar, oriundo del cantón Palora en la provincia de Morona Santiago. Hijo de Estalin Tzamarenda, creció en la comunidad Shuar Tawasap, donde su padre le inculcó valores de valentía y fortaleza con la palabra "kakaram" (sé fuerte, no tengas miedo en shuar). Comparte su cultura indígena amazónica en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

Nexar Gómez Comediante, actor y creador de contenido digital ecuatoriano, originario de Santo Domingo de los Colorados, conocido por su humor sarcástico y personajes icónicos que han conquistado a miles en redes sociales. Descubrió su pasión por el teatro y la comedia desde joven y se dedicó a las artes escénicas, con formación actoral que lo llevó del escenario a las plataformas digitales con improvisaciones y monólogos hilarantes. Se destaca por personajes inspirados en estereotipos culturales ecuatorianos.

María Fernanda Guevara Integrante del dúo Las Lolas, considerado el primer grupo pop femenino de Ecuador, junto a su hermana gemela María Dolores "Lola" Guevara. Nació en Quito y desde niña se inclinó por las artes, tomando clases de piano, danza y canto. Se graduó como psicóloga industrial en la Universidad Católica. Formó el dúo en 1999, debutando con el álbum homónimo en 2000, que incluyó éxitos como '¿Qué debo hacer?' y 'Atrápame'. En 2004 lanzó 'Me Haces Tanta Falta', con colaboraciones de Christian Valencia y Sergio Sacoto.