Mensajes de amor y buenos deseos para la chef Carito en su etapa de mamá inundan las redes

Vriginia Limongi, presentadora de MCCelebrity y el jurado integrado por los chefs Irene González, Carolina Sánchez y Jorge Rausch.

"Hasta pronto mi Caro. Te amamos", este fue el mensajes con el que la chef Irene González despidió a su colega y amiga, la chef Carolina Sánchez. La noche del jueves 29 de enero del 2026, Carito anunció su salida de las cocinas más famosas del mundo para dar paso a su nueva etapa como mamá.

Lo mensajes de amor no se hicieron esperar en redes sociales. "Cuánto le queremos y admiramos pero ahora viene una etapa más dulce acompaña de Alaia. Siempre con nosotros", escribió Josh Paredes, participante MasterChef Celebrity Ecuador, en uno de los videos publicados en la cuenta de Instagram de Teleamazonas.

"Bendiciones chef Carito, Dios le acompañe en su embarazo bendiciones para su hogar y su bebé", comentó la usuaria isarom33. "Chef Carito se ha ganado el cariño del público, es una maravillosa persona", escribió Lady.

"Te queremos inmensamente Caro querida! Te esperamos una nueva aventura maravillosa, mágica y única. Te admiro y siempre siempre tendrás mi inmenso cariño", comentó Irene, al mismo tiempo que daba la bienvenida a la chef Cecilia Cedeño, quien reemplazará a Carito en el reto de la temporada.

Los mensajes para chef manabita también fueron positivos pues recibió la bienvenida y las mejores vibras por parte del público y participantes del programa de cocina más famoso del mundo.

Chef Cecilia Cedeño es presentada como reemplazo de la chef Carito para el resto de la temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

El capítulo 44 de MasterChef Celebrity Ecuador estuvo marcado por lágrimas y abrazos. esta no fue la única despedida, pues minutos antes el jurado anunció que Sebastián Guayasamín era el octavo eliminado de las cocinas.

Cada noche descubre nuevos retos y sorpresas en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, un programa que no te lo puedes perder de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.