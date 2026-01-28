'Ame mamá', un plato inspirado en el recuerdo de un hijo; Karime Borja sube al balcón de MCCelebrity

Desde el recuerdo de un hijo que inspira y una lucha de fuerzas entre el chef Jorge Rausch y Beber Espinoza fueron los acontecimientos que marcaron el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este miércoles 28 de enero del 2026.

Diez cocineros se enfrentaron en las cocinas más famosas del mundo en busca de evitar el reto de eliminación. Sin embargo, solo dos participantes, Fer Guevara y Karime Borja subieron al balcón.

La psicóloga guayaquileña pasó al atril con unas albóndigas de pavo rellenas de champiñones, tocino y miso, acompañado de puré de zapallo y salsa. Llamó a su plato "Ame mamá", pues esta era la frase que su hijo Mateo le decía cuando tenía hambre.

La participante contó que en los últimos días ha extrañado mucho a su hijo y aprovechó este reto para inspirarse en él y hace uno de sus platos, elevado a la alta cocina. "Espero que lo puedan hacer en casa", dijo.

La chef Carolina Sánchez, aunque intentó contener las lágrimas no lo logró, se acercó, abrazó a Karime. "Así no puedas regresar a casa a cocinarle a él, siempre puedes cocinar inspirada en él, que eso no pare", dijo. Mientras que la chef Irene González prometió que hará ese mismo plato para su nieto, en honor al hijo de Karime.

Fuercitas entre el chef Jorge Rausch y Beber Espinoza

La desgustación de platos continuaba en las cocinas más famosas del mundo, hasta que llegó el turno de Beber Espinoza, quien preparó un muslo de pavo con yucas y salsa. Pero esto no fue lo que se llevó la atención de todos, sino la lucha de fuerzas frente al chef Jorge Rausch.

Antes, la chef Irene prguntó cuánta fuerza puede soportar su brazo, y para comprobarlo, se colgó del músculo derecho de Beber. Inmediantamente propuso que su chef y el boxeador ecuatoriano midan su fuerza en el atril. Todos los cocineros apoyaron la idea.

La chef Irene González puso a prueba la fuerza de Beber Espinoza. Teleamazonas

El duelo dueró menos de un minuto en el que el ganador fue el boxeador y campeón mundial. Rausch le dijo: "Sabe qué Beber, esto es lo mejor que me he comido en mi vida, gracias".

Para terminar el reto, el jurado se reunió y tras la deliberación anunció que dos cocineras subirían al balcón, Karime Borja y Fer Guevara. Ellas se quitaron el delantal negro y se unieron a sus compañeros.

En el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador un participantes abandonará la competencia, ¿quién será el siguiente eliminado? No se lo pierda, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.