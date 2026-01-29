'Una historia más que contar' Sebastián Guayasamín sale de MasterChef Celebrity Ecuador

"La bienvenida", así llamó Sebastián Guayasamín a su plato en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este jueves 29 de enero del 2026. Y explicó que el nombre lo puso pensando en su carrera profesional, que cuando va a alguna competencia piensa en cuál va a ser el primer plato que se coma en su retorno a casa.

El piloto ecuatoriano preparó un lomo de res, camarones, quinotto con queso parmesano, vegetales salteados y vinagreta. La carne a la parrilla es una de sus proteínas favoritas, confesó. Sin embargo, el jurado tuvo algunas observaciones.

Para el chef Jorge Rausch, la vinagreta estaba espectacular, pero le faltó cremosidad al quinotto; a la chef Irene González no le gustó tanto la vinagreta y agregó que faltaba una salsa. La chef Carito coincidió con sus colegas, en la falta de sabor y añadió que los ingredientes debían estar mejor integrados.

Estos errores le costaron la eliminación a Sebastián, quien abradeció al jurado y a sus compañeros por la experiencia en las cocinas más famosas del mundo. "Una historia más que contar a mis nietos", manifestó.

Con la eliminación del piloto tricolor, 15 participantes quedan en competencia por convertirse en el próximo MasterChef de Ecuador. ¿Quién lo logrará?

Segundo cachetito para Frickson Erazo

El exdefensa tricolor no para de sorprender en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. En medio de un reto de eliminación se hizo acreedor a su segundo cachetito del chef Rausch.

"El Elegante" preparó un chupé de pescado dorado con puré de maduro y lo llamó "Volviendo a casa". Las chefs lo felicitaron por el sabor y el emplatado. Rausch por su parte le preguntó: "¿Usted sabe qué tienen en común, Oscar Córdova, Mario Alberto Yépez, René Higuita y usted? Aparte de ser futbolistas... que todos se han ganado un cachete mío". Y enseguida el jurado lo subió al balcón.

Frickson Erazo presenta su plato al chef Jorge Rausch. Teleamazonas

