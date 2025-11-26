Pancakes de berenjena con choclo y pato suben al balcón a Fer Guevara en MCCelebrity Ecuador

El jurado de MasterChef Celebrity Ecuador revela los ingredientes con los que deben trabajar esta noche los cocineros.

Unos pancakes de berenjena y choclo acompañados de pato fueron los protagonistas en la noche de este miércoles 26 de noviembre del 2025, en la que Fer Guevara ganó el reto de salvación y subió al balcón de MasterChef Celebrity Ecuador.

Durante 45 minutos las cocinas permanecieron en silencio, los cocineros con delantal negro trabajaban en sus platos mientras los que se encontraban en el balcón solo observaban, entre ellos, en voz baja, intercambiaban conversaciones pero no podían ayudar a sus compañeros, pues corrían el riesgo de ser bajados.

Al finalizar la cocinada el jurado eligió solo cinco se los 11 platos que estaban en los fogones para degustar. Entre ellos destacó el plato de Fer, por los sabores logrados con los ingredientes proporcionados, la buena cocción de la proteína y el emplatado.

Fernanda Guevara gana el reto de salvación y sube al balcón de MasterChef Celebritu Ecuador. Teleamazonas Pancakes de berenjena con choclo y pato, plato de Fer Guevara. Teleamazonas

Aunque los chefs llamaron también a Blanko, Ana Paula, Riccardo Perotti y Nicole, en la deliberación la ganadora fue la integrante de 'Las Lolas'.

En el siguiente capítulo, los 10 cocineros que llevan delantal negro se enfrentaran en el primer reto de eliminación. Solo nueve seguirán en competencia. Los delantales negros son:

Beber Espinoza

Hugo Quintana

Sebastián Guayasamín

Ana Paula Buljobasich

Blanko

Ricardo Perotti

El Jose

Naykim Tzamarenda

Monserrate Astudillo

¿Quién será el primero que dejará las cocinas más famosas del mundo? Descubrelo en MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.