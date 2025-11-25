Llegó la hora de replicar un fideuá con la receta de la chef Carito; ¿quién lo logró?

Los fogones volvieron a encenderse la noche de este martes 25 de noviembre del 2025, esta vez, seis cocineros se enfrentaron con el objetivo de evitar el tan temido delantal negro, para ello tuvieron que replicar un fideuá con la receta de la chef Carolina Sánchez.

Aunque el jurado felicitó a Andy Suzuki y a Blanko por el trabajo y los sabores logrado, la única que subió al balcón fue Andy. Al jurado le gustó el término de cocción de todos los ingredientes y los colores que logró en el emplatado. "Está bastante bueno", dijo la chef Carito, tras degustar el plato.

La Caja Misteriosa de MasterChef Clebrity Ecuador llegó a Quito

Con esto, la influencer guayaquileña se libró del tan temido delantal negro y se unió a los ganadores del reto por equipos que vieron este capítulo desde desde la altura.

Mientras tanto, Hugo Quintana, Blanko, Beber Espinoza, El Jose, Riccardo Perotti, Sebastián Guayasamín, Nicole Pinilla, Naykim Tzamarenda, Ana Paula Buljulbasich, Fer Guevara y Monserrate Astudillo se quedaron con delantal negro.

Jorge Campozano no cocinó

Por temas de cuidado y seguridad, Jorge Campozano se quedó en el sillón la noche de este martes. El participante se hizo un corte en el dedo pulgar de su mano izquierda.

El incidente ocurrió en el capitulo anterior, dada la profundidad del corte, Jorge fue llevado a una casa de salud para su atención, tras la revisión, los médicos realizaron una sutura de seis puntos en el dedo. La producción decidió que el participante no cocine esta noche hasta una nueva evaluación.

