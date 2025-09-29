Teleamazonas devela los cinco primeros participantes que llegan a MasterChef Celebrity

¡La cocina más famosa del Ecuador regresa muy pronto a la pantalla de Teleamazonas! MasterChef Celebrity vuelve recargado de emoción y grandes celebridades que alegrarán las noches de la familia ecuatoriana.

En la última temporada del programa, la ganadora fue Shany Nadan. El top cuatro en 2024 estuvo conformado por Alex Vizuete, Natalia Regge, Damián Bernal 'El Champ' y Shany Nadan.

Al igual que en temporadas anteriores, este 2025 los jueces serán los encargados de probar cada plato hecho por los celebrities y decidir quién sigue en la competencia y quién es eliminado.

Este 2025, MasterChef Celebrity llega con Virginia Limongi como presentadora. La Miss Ecuador 2018 será la conductora del programa de cocina más famoso del mundo.

Las 5 primeras celebridades

Monserrath Astudillo

Nacida en Cuenca. Se graduó como comunicadora social en la Universidad del Azuay, tiene 30 años de carrera en teatro, radio, TV y stand-up comedy. Formada en Buenos Aires y el Teatro Patio de Comedias. Destacó en telenovelas como 'El exitoso licenciado Cardoso' y monólogos como 'El cadáver de mi ex'. Durante la pandemia, creó 'La Tia Cuquita' y shows virtuales. Entre 2021 y 2023 estrenó '¿Vieja yo? ¿o millennials ustedes?' y 'A la voz del Carnaval', donde fusionó música y danza.

Frickson Erazo Nacido en Esmeraldas. Es un exfutbolista que jugaba como defensa central, con carrera en clubes como El Nacional y Barcelona SC, y en la Selección ecuatoriana, donde debutó en 2011 y participó en la Copa América. Retirado en 2021 tras jugar en 9 de Octubre FC. Incursionó en política en su ciudad y provincia, además de la Asamblea. Aspira a ser dirigente en Barcelona SC, para lo que cursa estudios de derecho.

Mara Topic Mara Topic, nacida en Guayaquil. Es hija de madre ecuatoriana y padre croata. Se mudó a Los Ángeles a los 18 años y ha destacado en certámenes de belleza. En 2019, representó a la comunidad ecuatoriana en EE.UU. en Miss Mundo Ecuador, alcanzando el top 9. Además fue designada Miss Grand Ecuador. Y se ubicó en el top 10 en Miss Grand International en Venezuela, donde ganó el premio al mejor traje nacional. En 2024, ganó Miss Universo Ecuador y compitió en Miss Universo 2024 en México, llegando al top 30.

Jorge Campozano Guayaquileño de 27 años y actor de profesión. Se destaca en Instagram con más de 385 000 seguidores. Él mismo produce, dirige y filma cortos que reflejan humor entre amigas, en el hogar, con parejas y en la calle, sin límites. Este enfoque creativo, nacido de la necesidad de generar algo nuevo en las plataformas digitales, lo consolida como una revelación en las redes sociales.