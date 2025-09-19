Virginia Limongi bailó, comió encebollado y se emocionó en el matinal esTAmañana

Virginia Limongi trae todo su carisma y talento a TeleAmazonas. La nueva presentadora de MasterChef estuvo en esTAmañana.

Virginia Limongi es emotiva, auténtica, real. El viernes 19 de septiembre del 2025, la nueva presentadora de MasterChef estuvo en el set de esTAmañana. La exreina manabita sintió el cariño de los presentadores del lindo canal: bailó con la música de Paco Godoy, comió encebollado, recibió videos y saludos sorpresivos.

Limongi estuvo acompañada de su hija, Virginia María, su inspiración y el gran amor de su vida. Espontánea y cálida, la nueva presentadora contó sus sensaciones con el nuevo reto y la llegada a TeleAmazonas.

La carismática modelo, presentadora e influencer está convencida de que su llegada a la cocina más famosa del mundo, será un salto cualitativo a su carrera de tres años en la televisión. En esTAmañana, Limongi narró que su padre, su madre y su mánager siempre le apoyan en el momento de tomar decisiones. Su opinión fue decisiva para dar el paso.

Virginia Limongi conectó con los presentadores del matinal. El chef 'Pipe' Campana le preparó un encebollado y la presentadora contó que ella come el delicioso platillo con chifles y roscas. El deseo de Virginia fue complacido y pudo saborear el platillo. El chef se llevó un 'cachetito' de la nueva anchor.

Limongi vivió momentos emotivos. Sus nuevos compañeros de TeleAmazonas le desearon éxitos a través de un video. Figuras como Milton Pérez, Andrea Samaniego, Alfonso Laso le desearon éxitos. Pero, el clímax llegó con una sorpresa de la producción: el saludo de sus padres, tías y hermanos. Fueron hermosos momentos en el matinal diferente del canal.