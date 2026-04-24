Mercedes Caicedo es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura

La jueza Mercedes Caicedo durante la exposicíón de su plan de trabajo para el Consejo de la Judicatura.

Con cinco votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a la jueza Mercedes Caicedo como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura.

Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, Johanna Verdezoto y David Rosero votaron afirmativamente, mientras que Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra de la moción.

En la sesión, que se desarrolló la tarde de este 24 de abril de 2026, el abogado Ramón Echaiz fue designado como vocal suplente de ese organismo.

Caicedo encabezó la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez.

Tiene amplia trayectoria como jueza de la República. Se ha desempeñado en los juzgados de Bolívar, Los Ríos y en la Corte Nacional de Justicia.

Plan de trabajo

La designación de Caicedo ocurre 48 horas después de que los tres integrantes de la terna presentaran sus planes de trabajo ante el pleno del Cpccs.

Su propuesta se basa en una reforma institucional integral, enfocada en cinco ejes:

Fortalecer la independencia judicial. Eliminar incentivos de corrupción estructural. Transformar digitalmente la gestión judicial. Profesionalizar y dignificar la carrera judicial. Modernizar la infraestructura física y tecnológica del sistema, mediante una reingeniería basada en estándares internacionales de eficiencia, transparencia y trazabilidad.

Caicedo asumirá funciones tras ser posesionada en la Asamblea Nacional. Lo hará en reemplazo de Damián Larco, quien quedó al frente de la Judicatura tras la censura y destitución de Mario Godoy en la Asamblea Nacional.

La jueza llega a un organismo donde ha primado la inestabilidad, con seis presidentes, entre titulares, encargados y temporales, entre 2019 y febrero de 2026.

La crisis se agudizó desde la renuncia de María del Carmen Maldonado en 2022.