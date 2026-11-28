Capítulo 3: ¿Quiénes se salvan? Primera eliminación de MasterChef Ecuador

Después del reto de “la sopa de sus vidas”, 10 cocineros regresan a la cocina con delantal negro para enfrentarse a su última oportunidad de continuar en la competencia. Esta vez, deberán demostrar que tienen la precisión, creatividad y técnica necesarias para mantenerse en MasterChef Ecuador. El primer desafío pone a prueba su capacidad para calcular con exactitud el peso de 850 gramos de tomates cherry. Quien logre mayor precisión obtiene una ventaja importante para el reto de eliminación. Después llega el desafío principal: cada cocinero debe elegir un vegetal y transformarlo en un plato libre, utilizando creatividad, sabor y técnica para elevar su ingrediente protagonista. Los nervios, los errores y la presión aumentan mientras los participantes presentan sus platos ante el jurado. Al final, solo uno de los tres cocineros en riesgo consigue subir al balcón, mientras dos deben despedirse de la competencia. ¿Quién logró salvarse? ¿Y quiénes fueron los primeros eliminados de esta temporada?