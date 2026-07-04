Francia avanza a cuartos tras vencer a Paraguay y ya piensa en Marruecos

Brahim Díaz de Marruecos y sus compañeros celebran tras el partido, ya que Marruecos se clasificó para los cuartos de final de la Copa Mundial.

Francia aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Paraguay en un encuentro muy cerrado disputado en Filadelfia.

El único gol del compromiso llegó a los 66 minutos, cuando Kylian Mbappé convirtió un penal que terminó marcando la diferencia entre ambas selecciones.

El equipo dirigido por Didier Deschamps dominó la posesión del balón durante gran parte del compromiso.

Encontró dificultades para superar el sólido bloque defensivo planteado por Paraguay, que resistió durante más de una hora y obligó a los franceses a buscar alternativas para romper el empate.

Filadelfia celebró el pase francés

Tras el pitazo final, aficionados franceses celebraron la clasificación en distintos puntos de Filadelfia, donde destacaron la actuación de Mbappé y ya comenzaron a pensar en el próximo desafío frente a Marruecos.

Los seguidores paraguayos, por su parte, reconocieron el esfuerzo de su selección, que mantuvo el partido abierto hasta el segundo tiempo y estuvo cerca de forzar una prórroga.

Francia enfrentará a Marruecos por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que reeditará uno de los enfrentamientos más atractivos de las últimas ediciones del torneo.

Brasil y Noruega también juegan un duelo en las gradas

Además del atractivo deportivo entre Vinícius Jr. y Erling Haaland, el choque entre Brasil y Noruega promete un ambiente especial fuera del campo.

Los hinchas brasileños confían en la historia de su selección, mientras que la afición noruega busca seguir sorprendiendo con el tradicional cántico vikingo que ha acompañado al equipo durante todo el Mundial.

La fiebre mundialista también se vive en Nueva York

A pocos días del encuentro, miles de aficionados recorren las calles de Nueva York en busca de camisetas, banderas y recuerdos oficiales del Mundial.

En sectores como Chinatown, la demanda de productos de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal y Achraf Hakimi refleja el ambiente futbolero que vive la ciudad durante la Copa del Mundo.