¿Y si sí? México enfrenta a Inglaterra ilusionado con cambiar su historia en Mundiales

Con el país embriagado de euforia, México buscará dar otra alegría a sus aficionados cuando enfrente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, impulsado por una frase viral que ilusiona a millones de mexicanos: "¿Y si sí?".

"Vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el estadio Azteca", advirtió el delantero mexicano Raúl Jiménez.

La frase expresa el deseo de ver al Tri cambiar una historia de decepcionantes episodios mundialistas, como las nueve derrotas que acumuló entre Uruguay 1930 y Suecia 1958, o las siete eliminaciones consecutivas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

"Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido", dijo Javier Aguirre, quien recuerda sus dos anteriores tropiezos mundialistas como entrenador en octavos.

"Me pasó en Corea-Japón y en Sudáfrica, y duelo mucho. Haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias", añadió.

Pero el Tri de Aguirre ha logrado lo que nunca antes en los 17 Mundiales en que participó: cuatro victorias consecutivas.

México buscará hilvanar la quinta ante Inglaterra, una potencia, el domingo desde las 18H00 locales del lunes.

El "Huracán" contra la muralla verde

Es cuestión de horas para que el devastador Harry "El Huracán" Kane se deje sentir en el estadio Azteca; es la principal amenaza para México y su sólida defensa liderada por Johan Vásquez y César Montes.

Kane, el máximo anotador histórico del equipo de los tres leones, ha marcado cinco goles en este Mundial.

El domingo, "El Huracán" afrontará una defensa mexicana que llega sin haber recibido gol en sus cuatro partidos anteriores.

"Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil", dijo Kane, "pero si queremos ser campeones del mundo, debemos enfrentar los juegos difíciles".

Los ingleses esperan sobrellevar los efectos de jugar en los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

Inglaterra ha jugado tres partidos amistosos en Ciudad de México, en 1959, 1969 y 1985: perdió dos y empató uno.