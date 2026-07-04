Afición mexicana recibió a Inglaterra con abucheos antes del duelo mundialista

La selección inglesa fue recibida entre cánticos y silbidos en Ciudad de México.

La selección de Inglaterra vivió un recibimiento hostil a su llegada a Ciudad de México, donde enfrentará al combinado local por los octavos de final del Mundial 2026.

Decenas de aficionados mexicanos se congregaron en los alrededores del hotel de concentración para recibir al equipo con gritos de apoyo al Tri, silbidos y abucheos mientras descendía del autobús.

Entre los asistentes también hubo quienes lograron saludar a algunos futbolistas, como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, quienes respondieron con gestos desde el ingreso al hotel.

El ambiente estuvo acompañado por música de marimba y constantes cánticos de "¡México, México!", en la antesala del compromiso que definirá uno de los boletos a cuartos de final.

Inglaterra reforzó la seguridad de su concentración

La Federación Inglesa incrementó las medidas de seguridad alrededor del hotel tras los incidentes registrados días antes con la selección ecuatoriana.

Cuando aficionados mexicanos utilizaron bocinas, tambores y motocicletas durante la madrugada para intentar interrumpir el descanso del plantel.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por esos hechos.

Como parte del operativo, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo policial alrededor del hotel, con agentes antimotines, cierres viales y vigilancia permanente para evitar nuevos inconvenientes antes del encuentro.

El Azteca espera otro lleno para los octavos

México enfrentará a Inglaterra en el estadio Azteca con la ilusión de avanzar a los cuartos de final del Mundial.

La expectativa por el encuentro movilizó a cientos de aficionados desde la llegada de la delegación inglesa, en un ambiente marcado por el fervor de la afición local.