Nuestro Mundial al Día: Canadá abre los dieciseisavos con un triunfo agónico sobre Sudáfrica

Canadá escribió una nueva página en su historia mundialista al convertirse en el primer clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto norteamericano derrotó 1-0 a Sudáfrica gracias a un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo añadido, en el partido que abrió la ronda de dieciseisavos de final.

El encuentro, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, parecía encaminado al tiempo suplementario hasta que, al minuto 90+1, Canadá aprovechó un error defensivo de los africanos para sentenciar la clasificación.

Un partido cerrado hasta el último minuto

Sudáfrica planteó un partido de mucha posesión y control del balón durante gran parte del compromiso, mientras que Canadá apostó por transiciones rápidas y generó las ocasiones más claras frente al arco rival.

En el tramo final, el arquero Ronwen Williams sostuvo a su selección con intervenciones decisivas, mientras el técnico Hugo Broos realizó modificaciones pensando en resistir hasta el alargue.

Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, una recuperación canadiense terminó en una secuencia de pases que encontró a Stephen Eustáquio dentro del área.

El mediocampista remató con potencia y venció al arquero sudafricano para marcar el único tanto del compromiso.

Así comenzó la fase de eliminación directa

Con este resultado quedó inaugurada oficialmente la fase de eliminación directa del Mundial 2026, donde ya no existe margen de error: cualquier derrota significa el final del torneo.

A partir de esta instancia, si un partido termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputan dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el clasificado se define mediante una tanda de penales.

El triunfo canadiense dejó además la primera gran celebración de los dieciseisavos y el primer gol decisivo en tiempo de descuento de esta ronda del campeonato.