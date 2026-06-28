Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026

La fase de grupos y el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya dejaron un claro protagonista en la lucha por la Bota de Oro.

Lionel Messi lidera la clasificación de goleadores con seis anotaciones y mantiene el ritmo que lo convirtió en el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo.

Detrás del capitán argentino aparece un grupo de figuras que todavía aspiran a alcanzarlo, aunque necesitarán mantener a sus selecciones con vida en las rondas eliminatorias para seguir sumando goles.

Messi marca el ritmo del Mundial

El delantero argentino suma seis tantos y es, hasta ahora, el único jugador que ha alcanzado esa cifra en el torneo.

Su producción incluye el hat-trick conseguido en el debut ante Argelia y los goles anotados frente a Austria y Jordania, actuaciones que le permitieron convertirse también en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Con Argentina clasificada a octavos de final, Messi tendrá nuevas oportunidades para ampliar su ventaja y acercarse a una Bota de Oro que nunca ha conquistado.

Las figuras que buscan alcanzarlo

La persecución la encabezan cuatro futbolistas con cuatro goles: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ambos con Francia; Erling Haaland, con Noruega; y Vinícius Júnior, con Brasil.

Un escalón más abajo aparecen diez jugadores con tres anotaciones, entre ellos Harry Kane (Inglaterra), Jonathan David (Canadá), Matheus Cunha (Brasil), Brian Brobbey (Países Bajos), Ismaël Saibari (Marruecos) y Deniz Undav (Alemania).

La mayoría de ellos continúa en competencia, por lo que la clasificación podría cambiar conforme avance la fase eliminatoria.

Ecuador también dice presente

La Tri cuenta con dos futbolistas entre los goleadores del Mundial. Nilson Angulo y Gonzalo Plata registran un tanto cada uno, ambos fundamentales en la histórica victoria por 2-1 sobre Alemania que permitió a Ecuador avanzar a la fase de eliminación directa.

Aunque están lejos de la disputa por la Bota de Oro, sus anotaciones ya forman parte de una de las campañas más recordadas del fútbol ecuatoriano en una Copa del Mundo.