¿Por qué Japón registró dos fuertes terremotos? Esto explican los expertos

Los terremotos recuerdan por qué Japón es uno de los países más sísmicos.

Japón volvió a estremecerse con dos fuertes terremotos registrados en los últimos días, un hecho que despertó inquietud dentro y fuera del país por la cercanía temporal entre ambos movimientos telúricos.

Sin embargo, especialistas aclaran que este tipo de episodios no es inusual en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo.

El primer sismo de gran magnitud se produjo frente a la costa norte japonesa, mientras que posteriormente otro movimiento importante ocurrió en una región distinta del país.

Aunque ambos fueron percibidos por millones de personas, los organismos de monitoreo señalan que corresponden a procesos tectónicos diferentes y no existe evidencia de que uno haya desencadenado al otro.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra cerca del 90 % de los terremotos del planeta y alrededor del 75 % de los volcanes activos del mundo.

Allí convergen varias placas tectónicas como la del Pacífico, Filipinas, Eurasia y Norteamérica que están en constante movimiento.

Cuando estas placas chocan, se deslizan o una se hunde debajo de otra, la energía acumulada se libera en forma de terremotos.

Por ello, Japón registra miles de movimientos sísmicos cada año, aunque la mayoría son imperceptibles para la población.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantiene una red de miles de sensores distribuidos por todo el territorio para detectar estos eventos en tiempo real y emitir alertas tempranas cuando es necesario.

¿Los dos terremotos están relacionados?

La coincidencia temporal llevó a muchos usuarios en redes sociales a preguntarse si ambos sismos estaban conectados. La respuesta de los expertos es que no necesariamente.

De acuerdo con sismólogos consultados por distintos medios especializados, los terremotos que ocurren en regiones diferentes suelen responder a fallas geológicas independientes.

Es posible que se registren varios movimientos importantes en pocos días sin que exista una relación directa entre ellos.

Solo cuando los eventos ocurren sobre la misma falla o muy cerca del mismo epicentro pueden considerarse parte de una secuencia principal y sus réplicas.

¿Qué pasa después de un terremoto?

Tras un sismo fuerte, las autoridades mantienen vigilancia permanente debido a la posibilidad de réplicas, movimientos que ocurren mientras la corteza terrestre continúa ajustándose después de la ruptura inicial.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que estas réplicas pueden extenderse durante días, semanas o incluso meses, dependiendo de la magnitud del terremoto principal.

En la mayoría de los casos disminuyen gradualmente en frecuencia e intensidad, aunque algunas pueden sentirse con fuerza.

Por ello, tanto el USGS como la Agencia Meteorológica de Japón recomiendan que la población permanezca atenta a la información oficial y mantenga preparados sus planes de emergencia.