Sinfonía de motores - Episodio 40

En este episodio de **Sinfonía de Motores**, revivimos toda la emoción del automovilismo con un análisis del **Gran Premio de Singapur de Fórmula 1**, la victoria de Max Verstappen y las estrategias de neumáticos que definieron el podio. Además, repasamos el emocionante desenlace del Campeonato Mundial de Rally (WRC), con el triunfo de Elfyn Evans tras un inesperado error de Oliver Solberg. Finalmente, viajamos a Guayas para conocer los resultados de la tercera fecha del Campeonato Provincial de Karting, con intensas competencias en las categorías Junior, Senior, Master y Super Master. ¡Toda la actualidad, los resultados y las mejores noticias de la Fórmula 1, el rally y el karting ecuatoriano en un solo programa!