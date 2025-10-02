J Álvarez y RKM & Ken-Y sentenciados a eliminación en los dúos de Yo Me Llamo

Imitadores de RKM & Ken-Y y J Álvarez en los dúos de Yo Me Llamo. Miércoles 2 de octubre del 2025.

Esta noche Yo Me Llamo nos presentó una nueva dinámica con cuatro dúos conformados cada uno de dos de nuestros imitadores. La decisión de los jueces fue enviar a RKM & Ken-Y y J Álvarez a gala de eliminación.

“La primera mitad fue un desastre” dijo Pamela Cortés sorprendida de la desafinación de Ken-Y, quien siempre se había mantenido bien entonado; además, J Álvarez y RMK no mostraron seguridad en su voz y en su puesta escénica.

Sin embargo, Pamela menciona que tras la primera mitad de la presentación lograron un “clic”, que hizo que, en palabras de la jueza, “se amalgamen y compenetren”.

Ricardo Velasteguí mencionó que hubo mucho atropello por parte de los imitadores, cada uno intentando destacar por su cuenta en lugar de hacerlo en equipo. “Me costó ver la integración al principio”, fue lo que dijo Ricardo, pues le resultó abrumador ver tan separados a los personajes del dúo; les recomendó respetar la atención y el foco del otro y que se escuchen más en escena.

“Empezaron con mucha energía y ese desborde de energía los hizo fallar a los tres”, fue lo que dijo Lucas Arnau, considera que deberían controlar esa energía para crear un mejor performance.

Esta noche trajo muchas sorpresas con los dúos, entre ellas a los imitadores de Pimpinela con su tema ‘Olvídame y pega la vuelta’ que asombró tanto a participantes como jueces.

