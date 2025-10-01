Natalia Jiménez y Joe Arroyo; se despiden de Yo Me Llamo esta noche en la Gala de Eliminación

Nueve imitadores se enfrentaron esta noche en la Gala de Eliminación de Yo Me Llamo, dejando por fuera a Natalia Jiménez y Joe Arroyo.

Los participantes nos dieron una conmovedora despedida, mientras que los jueces los motivaron a seguir adelante y agradecieron su presentación. “Tienes más carisma, más entrega, te siento más segura”, dijo Ricardo Velasteguí recalcando que la imitadora de Natalia Jiménez estuvo mucho más afinada en su última presentación, ya que es algo que le habían pedido que corrija en galas anteriores.

Pamela habló de la voz de la competidora y de su presencia escénica al interpretar el tema ‘Que te quería’; ella considera que ha mejorado y que estos atributos le permitieron dar una buena presentación.

Joe Arroyo interpretó el tema ‘Yamulemau’, mostrando un gran crecimiento en la construcción de su personaje; sin embargo, no pudo conseguir quedarse a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

Esta emocionante noche se vivió también junto a los imitadores de Patricia Teherán, José José, Camilo, J Álvarez, Daniel Salntos, Frank Sinatra y Selena, quienes habían sido enviados a Gala de Eliminación durante la etapa de Batallas y, en el caso de J Álvarez, en la Gala de Salvación de la noche del 30 de septiembre de 2025. Todos ellos logran salvarse y pasarán a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

La competencia continúa cada noche. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.