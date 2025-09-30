Última noche de batallas, ¿quiénes lograron salvarse?

Los jueces Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí en la última noche de batallas. Lunes 29 de septiembre del 2025.

Diversos ritmos se enfrentaron esta noche buscando salvarse en las batallas. El imitador de Daniel Santos fue elogiado por la jueza Pamela Cortés por presentar un gran desenvolvimiento escénico y juego con las cámaras; asimismo, le recomendó “que cuando haya espacios de espera que no se sientan, que haya algo que ocurra en esa espera”.

“Siéntete segura”, dijo Ricardo a la imitadora de Nicki Nicole, a quien se le reconoció haber dado una buena presentación interpretando otra faceta de la artista.

El último imitador de esta primera batalla fue el de Michael Jackson con el tema ‘Black or white’, que impuso su presencia desde el primer movimiento que hizo en escena.

La decisión de los jueces en cuanto a esta primera batalla fue que Daniel Santos iría a sentencia, Nicki Nicole irá a gala de salvación y Michael Jackson fue quien ganó y pasa directamente a la siguiente etapa.

La segunda batalla estuvo conformada por Douglas Bastidas, Billie Eilish y Joe Arroyo, la cual, en palabras de los jueces, “hubo varios errores en los tres” por eso fue difícil para ellos tomar la decisión.

En esta última deliveración, los jueces decidieron enviar a Billie Eilish a gala de salvación y a Joe Arroyo a gala de eliminación; mientras que el imitador de Douglas Bastidas fue proclamado ganador de la batalla.