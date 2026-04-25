Ataque terrorista en Vía Panamericana en Colombia deja cerca de una decena de muertos

Al menos siete personas murieron y 17 más quedaron heridas este sábado 25 de abril por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana en el Cauca, Colombia.

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

La violencia golpea a la población civil

"Fue activado un artefacto explosivo, en un ataque contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El gobernador calificó lo sucedido como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias".

"Rechazamos de manera contundente los hechos terroristas, nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad", manifestó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule.