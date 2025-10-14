Michael Jackson y Ricardo Montaner preclasifican a la semana final de Yo Me Llamo

En la gala de este martes, cinco imitadores se enfrentaron para conseguir un lugar en la preclasificación de la semana final de Yo Me Llamo interpretando canciones escogidas por la inteligencia artificial de acuerdo a cuáles son las más coreadas en los karaokes. Esta noche, Michael Jackson y Montaner lograron posicionarse en la preclasificación.

“Tu interpretación es tal cual”, dijo Ricardo Velasteguí de la presentación del imitador de Ricardo Montaner. El participante manejó muy bien la gestualidad y expresiones según el juez.

Lucas Arnau comentó que la voz estuvo muy bien manejada en la presentación; también Pamela Cortés mencionó que la voz transmitió emociones y conectó con los presentes.

Michael Jackson fue felicitado por el control escénico que mostró tanto en el baile como en la expresión. Pamela aplaudió el respeto que muestra al interpretar las canciones del artista.

Primeros preclasificados para la semana final; Isabel Pantoja y Douglas Bastidas

“Eres tremendo artista y está increíble, en serio”, comentó Ricardo. El juez espera que el participante siga creciendo en su interpretación como lo ha venido haciendo a lo largo del programa.

