Daniel Santos y Los Visconti, sentenciado a gala de eliminación; ¿qué le faltó a este dúo?

Imitador de Daniel Santos y Los Visconti, dúo de la Gala de Salvación. Miércoles 8 de octubre del 2025

El dúo de imitadores conformado por Daniel Santos y Los Visconti fue sentenciado a la gala de eliminación este miércoles 8 de octubre del 2025 en Yo Me Llamo, transmitido por Teleamazonas.

Entre las observaciones que dio el jurado estuvo la caracterización de los personajes. Ricardo Velasteguí mencionó que deberían buscar asemejar la edad de los personajes tanto en el rostro como en las manos, no solamente en la frente; además, le dijo al imitador de Daniel Santos que debe perfilar más el cabello y buscar parecerse más al artista original.

“Hoy desafinaste en algunos finales, me sorprende eso”, fue lo que dijo Lucas Arnau a Daniel Santos mencionando también que la energía con la que salió al escenario fue disminuyendo durante su presentación.

Pamela Cortés recalcó la falta de energía de Daniel Santos, pero alabó cómo se lograron acoplar los artistas como dúo al interpretar el tema ‘Nuestro Juramento’, un ícono de la música nacional.

Esta noche en Yo Me Llamo, hubo una nueva invitada que fue la imitadora de Paola Jara con tres canciones: ‘Mala Mujer‘, ‘Que sufra, que chupe, que llore’ y ‘Pobre perro’ que encantaron a público y jueces.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.