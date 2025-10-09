Carín León se despide de Yo Me Llamo; esto pasó en la última gala de eliminación

Imitador de Carín León en la última gala de eliminación de Yo Me Llamo. Jueves 9 de octubre del 2025

El imitador de Carín León se despide del escenario de Yo Me Llamo este jueves 9 de octubre del 2025 en Yo Me Llamo, transmitido por Teleamazonas, tras haber interpretado la canción ‘Indispensable te creías en esta gala.

Lucas, jurado de Yo Me Llamo, mencionó que la voz del imitador no estuvo tan apegada a la original durante la presentación, a pesar de que le gustó la forma en que cantó.

Carín León tras haber formado dúo con Ricardo Montaner en galas anteriores, fue sentenciado a esta gala de eliminación de la que no pudo pasar esta noche.

El imitador agradeció a todo el equipo de Yo Me Llamo por la oportunidad. Ricardo Velasteguí lo alentó a seguir formándose y trabajando en el personaje, convencido de que podrá lograr grandes cosas.

Esta noche, tras la presentación de ocho participantes, siete lograron ser salvados y pasar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo que traerá nuevas dinámicas y sorpresas.

