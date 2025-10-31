Pablo Alborán, Silvio Rodríguez y Jessi Uribe se clasifican a la semana final de Yo Me Llamo

Pablo Alborán, Silvio Rodríguez y Jessi Uribe sellaron su pase a la semana final de Yo Me Llamo como los dos nuevos imitadores que se suman a Isabel Pantoja, Nicki Nicole y Ricardo Montaner.

Los mejores imitadores de la semana Jessi Uribe, Silvio Rodríguez, Pablo Alborán, Pedro Fernández, Héctor Lavoe y Víctor Manuelle disputaron un cupo para la semana final de Yo Me Llamo en una gala muy complicada que mostró un nivel muy alto de los seis participantes.

Jessi Uribe abrió la gala con 'No te hago falta' un tema original de Ana Gabriel que emocionó a los asistentes a la gala por el sentimiento que puso el intérprete bajo la mirada atenta del jurado.

Pedro Fernández arrancó suspiros y animó a la barra presente en el estudio que coreó su nombre mientras interpretaba con mucho sentimiento 'Vamos a platicar'. Ricardo y Pamela destacaron su voz y personaje como ha crecido indiscutiblemente.

El maestro de maestros Héctor Lavoe dedicó "la mejor gala de su vida" con 'La Murga' que llenó de ritmo el set y puso a todos de pie a sacar sus mejores pasos salseros.

La mitad de la gala se llenó del romanticismo de Pablo Alborán que abrazó al público en el set y en casa con 'Prometo'. Lucas Arnau se mostró contento por el crecimiento del imitador y celebró su presentación. El penúltimo imitador en entrar en escena fue Víctor Manuelle que sentado en mitad del escenario puso la potencia en su voz para deleitar al jurado y el público con 'No quería engañarte'.

El cierre de una noche de música y conciertos impecables estuvo a cargo de Silvio Rodríguez, que con guitarra en mano interpretó 'Pequeña serenata diurna' bajo un halo de complicidad con el público.

El público en casa se convirtió en el cuarto jurado que junto a Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí quiénes decidieron que XX y XX se clasificaron a la semana final de la escuela de Yo Me Llamo.

