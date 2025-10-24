Nicki Nicole y Ricardo Montaner clasificaron a la semana final de Yo Me Llamo Ecuador

Nicki Nicole y Ricardo Montaner fueron los mejores en la gala del último reto contrapantalla.

Nicki Nicole y Ricardo Montaner obtuvieron el pase a la semana final de Yo Me Llamo en una jornada llena de emociones y talento. Ambos fueron impecables en el reto contrapantalla de este viernes 24 de octubre del 2025.

Silvio Rodríguez, Camilo, Pablo Alborán, Daniel Santos, Los Visconti, Billie Eilish, Nicki Nicole y Ricardo Montaner fueron los encargados de sorprender en esta jornada. En la gala 33, el cuarto jurado fue el público, a través de la votación en redes sociales y Teleamazonas.com.

En el escenario de Yo Me Llamo se vivió un auténtico concierto con ocho grandes imitadores. El primero en conquistar al público y jueces fue Silvio Rodríguez. Con su sublime interpretación de ‘Unicornio Azul’ emocionó hasta enmudecer el estudio.

Luego, la alegría llegó con Camilo, quien al ritmo de ‘KESI’ sorprendió y puso a bailar a los asistentes. Su público lo ovacionó y los jueces no dudaron en reconocer su excelente interpretación.

Pablo Alborán conquistó el escenario de Yo Me Llamo con ‘Recuérdame. Los jueces calificaron su show como perfecto y él afirmó que seguirá brillando en competencia hasta llegar a la final. El concierto continuó con Daniel Santos al ritmo de ‘Vive como yo’ y cada vez complicó la decisión del jurado porque también presentó un show impecable.

Una vez más, Los Visconti deslumbraron con su interpretación de ‘Siempre solo’. Mientras que Billie Eilish hizo aflorar las emociones con ‘What Was I Made For?’.

Con 'Baby', una fusión urbana - pop, Nicki Nicole hizo vibrar el escenario. Su interpretación fue impecable y enfatizaron que acogió las recomendaciones para verse al 100% como la cantante argentina.

Para cerrar la gala, Ricardo Montaner conquistó con su bala 'Me va a extrañar'. De inmediato empezó la cuenta regresiva para conocer quienes formarán parte de la semana final y acompañarán a Isabel Pantoja.

El público y los tres jueces concedieron el pase a Nicki Nicole y Ricardo Montaner para la recta final. Mientras que los seis imitadores restantes se enfrentarán en noches de duelos.

No te pierdas todas las emociones y sorpresas de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.