Los primeros tres ganadores de los duelos de Yo Me Llamo

Pedro Fernández, Jessi Uribe y Victor Manuelle en la gala 34 de Yo Me Llamo. Lunes, 27 de octubre de 2025.

La noche de este lunes 27 de octubre empezaron los duelos en Yo Me Llamo y los imitadores que lograron ganar esta dinámica fueron Pedro Fernández, Jessi Uribe y Víctor Manuelle.

Seis imitadores, dos en cada duelo, se enfrentaron para conseguir los votos de cada uno de los jueces y estar más cerca de la clasificación.

Tras cada duelo, uno de los jueces daba un voto al participante que a su criterio haya hecho una mejor presentación. El primer duelo lo ganó Pedro Fernández con su tema ‘Fueron tres años’; se enfrentó a Patricia Teherán quien cantó ‘Amor de papel’.

Jessi Uribe triunfó en el segundo duelo de la noche. El imitador cantó ‘Repítela’ y su rival fue Douglas Bastidas, quien interpretó su tema ‘Metálica’.

El último duelo lo ganó el imitador Víctor Manuelle con su salsa ‘Que suenen los tambores’. El participante se enfrentó a Selena cuyo tema fue su icónico ‘Amor prohibido’.

Los ganadores se enfrentarán nuevamente esta semana para conseguir un puesto en la última semana de Yo Me Llamo.

Adicionalmente, esta noche se presentó la imitadora ya clasificada Isabel Pantoja interpretando ‘Pensando en ti’ que, aunque ya esté clasificada, no pierde práctica en el escenario de Yo me llamo.

