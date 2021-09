PSG vs Manchester City: Messi se reencuentra con Guardiola

Para Pep Guardiola, lo inconcebible podría ser una realidad el martes: ver a Lionel Messi con la camiseta de un equipo que no es el Barcelona.

Recuperado de una lesión en la rodilla, Messi debe reaparecer el martes cuando el Paris Saint-Germain reciba al Manchester City en la revancha de la semifinal de la Liga de Campeones el año pasado.

Al comparecer ante la prensa el lunes, el técnico del PSG Mauricio Pochettino no reveló su once titular, pero indicó que el astro argentino está en condiciones para jugar en el duelo por el Grupo A.

Messi se perdió los dos previos compromisos del PSG en la liga francesa por un golpe en la rodilla izquierda que sufrió en su estreno como local a inicios de este mes.

Frente al City, Messi se reencontrará con Guardiola. El catalán fue el técnico de la “Pulga” en el Barcelona entre 2008 y 2012 — una era de conquistas pro doquier. Entre sus muchos títulos, la dupla se consagró en la Liga de Campeones en 2009 y 2011, con Messi firmando goles en ambas finales.

En total, Messi anotó 211 goles en 219 partidos bajo la dirección de Guardiola, cuyo City habría infructuosamente interesado en fichar al argentino este pasado verano europeo.

“Fue algo que sorprendió un poco a todos, pero es algo que ya ha sido aceptado”, respondió Guardiola el martes a la pregunta sobre ver a Messi jugando para otro club que no sea el Barcelona. “Hace algunos años, nadie se lo podría haber imaginado. En el fútbol, nadie sabe lo que puede pasar en el corto plazo”.

El paso de Messi en el PSG no ha sido rutilante hasta ahora. El delantero de 34 años ha actuado en apenas tres partidos y aún busca su primer gol con el PSG tras su impactante traspaso.

Además del partido contra el Lyon en el que se lesionó, Messi ingresó como suplente en su debut ante Reims y fue titular en la delantera junto a Kylian Mbappé y Neymar en el empate 1-1 de visita al Brujas de Bélgica al abrir la fase de grupos de la Champions.

“Acaba de llegar a París y necesita adaptarse a la ciudad, a la cultura y, por supuesto, al club”, dijo Pochettino. “Tras 20 años en Barcelona requiere tiempo”.

Con Messi a punto, Pochettino podrá alinear a su formidable tridente de ataque. Aunque los tres no se destacaron ante Brujas, Guardiola afirmó que no tiene el antídoto para frenarles en el Parque de los Príncipes.

“Son excepcionales. ¿Cómo pararlos? No lo sé, son muy buenos”, dijo Guardiola.

Otros temas a seguir en la segunda fecha de la fase de grupos:

LOS TROPIEZOS DEL UNITED

on 55 remates en los últimos dos partidos, sin goles y un par de derrotas por 1-0, la delantera del Manchester United ha dejado mucho que desear. Incluso con Cristiano Ronaldo de vuelta con el equipo, pese a que jugó en la derrota el sábado ante Aston Villa y no en la eliminación en la Copa de la Liga a manos de West Ham. Se quedarán con escaso margen de error en Europa si no logran derrotar al Villarreal en el Old Trafford por el Grupo F el miércoles, luego que el conjunto inglés perdió ante Young Boys de Suiza en la primera jornada.

EL PODER DE FUEGO DEL MADRID

El Real Madrid recibe el martes al Sheriff confiando en que Karim Benzema y Vinícius Júnior recuperen la pólvora tras el empate 0-0 ante el Villarreal en la Liga española el fin de semana. Fue el primer partido de este curso en el que los merengues no pudieron perforar el arco rival. El Sheriff, club de una región separatista de Moldavia, desembarca en la capital española como líder del Grupo D tras derrotar al Shakhtar Donetsk. El Madrid derrotó 1-0 al Inter de Milán gracias a un agónico gol de Rodrygo.

¿QUIÉN ATAJA EN EL PSG?

Pochettino sigue esquivo en cuanto al arquero titular del Paris Saint-Germain, un debate entre el veterano costarricense Keylor Navas o el recién llegado Gianluigi Donnarumma. No es un mal dilema para un técnico. Navas fue uno de los mejores porteros del mundo la pasada temporada, mientras que Donnarumma fue figura en la conquista de Italia en el Campeonato Europeo. Navas ha sido el titular en los últimos dos partidos del PSG, luciendo en gran niuvel. Pero Donnarumma podría no estar a gusto con ser el suplente.

BENFICA EN ALZA

El Benfica recibe el miércoles al alicaído al Barcelona inmerso en un notable inicio de temporada. El conjunto portugués suma ocho victorias en 10 victorias, y los únicos tropiezos fueron ante PSV Eindhoven en la fase previa de la Champions League y en la visita a Dínamo Kiev al debutar en el Grupo E. La polémica marcó la victoria a domicilio ante Vitoria Guimaraes este fin de semana, con el técnico Jorge Jesus cruzando palabras con el delantero uruguayo Darwin Núñez durante el partido y el asistente Luisao discutiendo con el zaguero brasileño Lucas Veríssimo tras el silbatazo final. En cambio, el Barcelona volvió a sonreír al golear 3-0 al Levante, quitándole un poco de presión a su asediado entrenador Ronald Koeman. El conjunto azulgrana venía de hilvanar tres partidos sin ganar, racha que comenzó con una desmoralizante derrota 3-0 ante el Bayern de Múnich en la Champions.