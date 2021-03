¿Qué le dijo Harry Styles a Taylor Swift en la gala de los Grammy?

La más reciente gala de los Premios Grammy tuvo un pasaje importante para los fanáticos de Harry Styles y Taylor Swift.

Los dos cantantes se llevaron un premio Grammy cada uno y sus seguidores se volvieron locos de alegría y no solo por eso, sino que vieron a los dos artistas, quienes solían ser pareja, conversar durante una pausa de la gala.

En las redes sociales se publicó un video en el que se ve a Harry Styles y Taylor Swift conversando y los fanáticos hicieron lo posible por intentar descubrir qué es lo que se dijeron. Al menos y luego de un gran trabajo, lograron descifrar qué es lo que el exintegrante de One Direction, le dijo a la rubia artista.

Según el portal de noticias La Vanguardia, » Los fans de ambos artistas han hecho lo posible por saber qué se decía y tras horas observando el movimiento de labios de Harry Styles han logrado averiguarlo. “Well, it was nice to see you”, o lo que es lo mismo, “Bueno, ha sido bonito verte”».

Los usuarios de redes sociales suponen que este pasaje fue el final de la conversación y lo único que lograron descubrir fue la despedida de Harry Styles y Taylor Swift.

El hecho de que se hayan dedicado esfuerzos a algo así y de que cientos de personas se interesaran en ello como para que los medios lo reproduzcan da luces sobre la dinámica del consumo y del tipo de contenido que demandan los usuarios de redes.