Quito fue reconocida como uno de los mejores destinos de América del Sur y recibió el premio Travellers’ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor, informó el Municipio capitalino este jueves 27 de febrero del 2025.

El portal de viajes se basa en las valoraciones y experiencias reales de los viajeros, quienes destacan a Quito como un destino imperdible por su riqueza cultural, patrimonial y natural.

La plataforma digital resalta la riqueza histórica de la ciudad y hace referencia al Centro Histórico, el mejor conservado de la región, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

También destaca que la capital ecuatoriana preserva la riqueza arquitectónica y artística de templos religiosos. Entre ellos sobresalen los monasterios de Santo Domingo y San Francisco, la iglesia de La Compañía, infraestructura característica del estilo barroco.

Los otros destinos más destacados de Sudamérica publicados por TripAdvisor son: Cusco, Gramado, Lima, Rio de Janeiro, Cartagena, Medellín, Bogotá, Buenos Aires, y Santiago.

La entrega del reconocimiento se realizó en la Vitrina Turística ANATO 2025, organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, que se realiza del 26 al 28 de febrero en el Centro de Convenciones Coferias de Bogotá, Colombia.

El encuentro congrega a representantes de la industria turística de toda la región. En este encuentro Quito Turismo, promociona lo mejor de su oferta ante compradores y vendedores de servicios turísticos de aproximadamente 30 países y todas las regiones de Colombia.

