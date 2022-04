Rafael Oyarte analiza el habeas corpus entregado a Jorge Glas

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte dio a conocer su punto de vista sobre el habeas corpus que permitió la salida de Jorge Glas de prisión.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Oyarte dijo que parece haber dos tipos de ordenamiento jurídico en el Ecuador.

«Una cosa es el ordenamiento jurídico para las personas con poder y otra el ordenamiento jurídico para el común de los ciudadanos», comentó.

«Estas situaciones de privilegio que estamos viendo en casos como Glas, Yunda, Llori y otros parece que hace una distinción entre el común de los ciudadanos, y gente que va resolver disputas políticas utilizando el aparataje jurisdiccional».

Por eso, indica que esta situación no debería quedar a discreción de los jueces. «Uno tiene que evitar los abusos, la mala fe, el fraude a la ley. Para eso no están las garantías. Los mecanismos de defensa de derechos no son para causar daño ni fines diversos», explicó.

Amaño de casos judiciales

Rafael Oyarte dijo que, al igual que en el caso Yunda, hubo «amaño en el sorteo». Pero la Corte Constitucional no dijo nada y tampoco sancionó al juez.

«Uno decía que se va a declarar error inexcusable, pero no. Entonces, lo siguen haciendo», sostiene el constitucionalista.

«Hay funcionarios públicos del Consejo de la Judicatura que proponen medidas cautelares a la medianoche, en Babahoyo. El uno para defender su cargo y la otra para defender su puesto en el Puyo, ¿con qué cara va a salir el Consejo de la Judicatura a decir que lo que se hace en Manglar Alto está mal?», cuestiona Oyarte.

«Si no se pone coto a eso, la puerta está abierta… pero ¿en qué casos?», indica.

De igual manera, cuestiona que hay gente a la que no le conceden habeas corpus pese a tener enfermedades.

También en entrevistas: