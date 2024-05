Ramiro Vela: No era ético poner a un procesado de la justicia en careo con la Fiscal

“Buscaron hacer un careo (entre la fiscal Diana Salazar y Ronny Aleaga) y para eso no son las comisiones«, aseguró Ramiro Vela, asambleísta de ADN.

“No tenía que ver nada el pedido de la comparecencia de la Fiscal General del Estado con la participación de Ronny Aleaga”, indicó Vela este martes 14 de mayo del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Vela confirmó que los asambleístas no fueron convocados a una comisión general para escuchar a Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, y calificó de sospechoso el procedimiento de los integrantes de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización.

“No podemos defender lo indefendible. La Asamblea con estos casos busca acercarse a lo que pasó con la anterior y eso no es el camino. Todos deberíamos trabajar para sacar adelante este proyecto como lo estábamos haciendo”, indicó el Ramiro Vela.

También, el legislador recordó que no se actuó apegados a la ética porque «no se puede enfrentar a una persona que tiene varios casos de connotación en Ecuador e inclusive está amenazada de muerte con un señor que ha huido del país y no ha enfrentado a la justicia».

El asambleísta de ADN dijo que el pedido de una comisión general no es un procedimiento ilegal pero no se podía realizar en medio de la comparecencia porque se develan otras intenciones y más aún cuando no tenían relación con los temas tratados. De igual manera, recalcó que Aleaga está prófugo de la justicia y no está bien que se le permita encarar a la Fiscal.

Asimismo, Ramiro Vela señaló que con esta actuación se perdió tiempo valioso para resolver las dudas en torno a los casos Encuentro y Poder Judicial, y este tipo de actuaciones no pueden ser respaldadas. Por ello, mientras conforme la Comisión de Fiscalización aseguró que se hará respetar la norma y lo ético.

“Desperdician ese valioso espacio ingresando a un tercero. La Fiscal no se iba a prestar para ello. Esa no es la visión de una comisión y con justa razón Diana Salazar se retiró”, concluyó Vela.