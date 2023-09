La Universidad de Oxford, en el sureste de Inglaterra, lidera por octavo año consecutivo el ranking mundial de universidades de la revista Times Higher Education (THE). Así se conoció este miércoles 27 de septiembre del 2023.

En su vigésima edición, el World University Rankings 2024 incluye a 1 904 centros de 108 países y regiones, que son valorados conforme a 18 indicadores en áreas como la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.

La Universidad de Stanford ocupa el segundo lugar de la tabla, lo que la convierte en la mejor clasificada de Estados Unidos, y en el tercer puesto está el también estadounidense Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

EE.UU., que domina la lista con un total de 169 instituciones, tiene los diez primeros puestos. Japón es el segundo país con más universidades incluidas en la lista con 119 y el Reino Unido el tercero, con 104 y 11 entre las cien primeras.

Además, Asia es el continente más representado con 737 centros educativos, al tiempo que Europa ocupa el segundo lugar, con 664.

La región de América Latina y el Caribe cuenta con un récord de 144 universidades de 12 países clasificadas, entre ellos Ecuador.

La Universidad de São Paulo de Brasil es la institución mejor colocada, en la banda 201 a 250, a la que siguen la también brasileña Universidad de Campinas, en la 351 – 400, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la franja 401 a 500.

Colombia, Chile y Brasil tienen seis, cinco y dos nuevas universidades incluidas, siendo la de la Costa de Colombia el mejor debut latinoamericano al ubicarse en los puestos entre el 801 y el 1 000.

En el caso de Ecuador se incluyó a la Universidad San Francisco de Quito, en la franja 1 001 – 1 200. Además, la Escuela Superior Politécnica del Litoral se ubica en 1 201 – 1 500 del ranking. También se encuentra la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica y la Universidad Técnica Particular de Loja en la franja 1 501+.

En el ranking de THE de las mejores universidades latinoamericanas se encuentran 14 centros de educación superior ecuatorianos, entre ellas la Universidad Espíritu Santo (54), la Universidad San Francisco de Quito (57), Escuela Superior Politécnica del Litoral (74) y Escuela Politécnica Nacional (89).

