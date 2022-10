El rapero ruso Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, tomó la drástica decisión de quitarse la vida para no ir a la guerra de Ucrania. Sus impactantes declaraciones se difundieron en redes sociales.

«No estoy dispuesto a matar por ningún ideal«, dijo el joven de 27 años en un vídeo difundido en redes sociales antes de arrojarse por la ventana de su apartamento en la ciudad de Krasnodar el pasado viernes 30 de septiembre de 2022.

Su cuerpo fue encontrado cerca de un edificio de gran altura en Karsnodar luego de que el rapero grabara un videomensaje publicado en su canal de Telegram. La publicación se viralizó a nivel mundial y generó mucha polémica en redes sociales.

«Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tener un asesinato sobre mi conciencia y no quiero«, señala en el clip.

Walkie, quien inició su carrera en las ‘batallas de gallos’ y en 2018 lanzó un disco titulado ‘Psíquico’, habría tomado la fatal decisión luego del anuncio de la movilización parcial en Rusia. El rapero estaba seguro que en los próximos días el reclutamiento sería total y que él acabaría combatiendo en la guerra de Ucrania.

«Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora; pero no estoy listo para matar a los de mi especie«, señaló el impactante video.

Además, pidió perdón a quienes ama, recordando que a veces tienes que morir por tus principios. «Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir», agregó Petunin, quien dijo que quitarse la vida era «una forma de expresar su protesta final».

Los medios internacionales señalan que el rapero ruso había servido anteriormente en el ejército ruso y había sido tratado en un hospital psiquiátrico.

