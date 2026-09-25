Así es el C-5M Super Galaxy, el gigantesco avión militar de EE. UU. que aterrizó en Ecuador

El C-5M Super Galaxy es el avión más grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

El C-5M Super Galaxy, es el avión de transporte militar más grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó después de las 18:00 del 24 de septiembre en la base militar Simón Bolívar de Guayaquil, ubicada junto al aeropuerto de la ciudad.

El arribo de esta aeronave estadounidense ocurre en medio de las acciones de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que operan en el país.

¿Qué características tiene el C-5M Super Galaxy?

Según Primicias, el C-5M Super Galaxy es un avión de transporte estratégico cuya principal función es movilizar carga y personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos, señaló Primicias

Tiene 75,3 metros de largo y 19,84 metros de alto .

y . Cuenta con cuatro motores General Electric CF6-80C2-L1F (F-138) .

. Dispone de 28 ruedas distribuidas en cinco conjuntos de tren de aterrizaje .

. Puede transportar carga de gran tamaño a distancias intercontinentales .

. Está diseñado para operar desde pistas relativamente cortas.

Además, una de sus particularidades de la aeronave es que las puertas delanteras y traseras pueden abrirse simultáneamente, lo que permite cargar y descargar mercancías desde ambos extremos y reducir los tiempos de operación.

Además, sus rampas de acceso de ancho completo permiten ingresar filas dobles de vehículos y transportar equipos de grandes dimensiones.

¿Cuál es su alcance?

El avión puede recorrer alrededor de 2 150 millas náuticas, descargar su carga y continuar hasta una segunda base ubicada a unas 500 millas náuticas del destino inicial, todo ello sin necesidad de reabastecimiento en vuelo.