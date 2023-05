El Bayer Leverkusen, donde milita el ecuatoriano Piero Hincapié, quedó eliminado de la Liga de Europa, la tarde del jueves 18 de mayo del 2023, tras igualar sin goles (0-0) en la semifinal de vuelta ante la Roma.

En el partido de ida los italianos se impusieron (1-0) a los dirigidos por Xavi alonso. Este marcador fue defendido en Alemania y les otorgó el pase a la final del torneo del ‘Viejo Continente’.

Ante este panorama, el futbolista ecuatoriano se pronunció en su cuenta de Twitter la mañana de este viernes. «Desafortunadamente no tuvimos suerte, luchamos hasta el final pero eso no alcanzó; así es el fútbol y hay que aceptarlo, callar y aprender, no queda de otra, gracias por el apoyo Werkself», escribió Hincapié.

La publicación del defensa del Leverkusen estuvo acompañada de dos fotografía de él, la una a todo color y la otra en blanco y negro.

Desafortunadamente no tuvimos suerte, luchamos hasta el final pero eso no alcanzó, así es el fútbol y hay que aceptarlo callar y aprender no queda de otra, gracias por el apoyo Werkself. pic.twitter.com/JCUiRxOoY4 — Piero Hincapie (@pierohincapie) May 19, 2023

Esta misma publicación la compartió en su perfil de Instagram donde los fanáticos no dudaron en mostrar su apoyo al ecuatoriano. «Ánimo crack», escribió Karelys. Mientras que, Jan comentó: «¡Ánimo Pierito lo diste todo durante todo el partido y así mismo es el fútbol, arriba siempre. Que grande eres figura bendiciones y éxitos siempre!».

Hincapié fue titular en el Bayer Leverkusen, aunque en el minuto 45+3 del primer tiempo fue amonestado con una tarjeta amarilla.

La final única de la UEFA Europa League se jugará entre la Roma y el Sevilla el miércoles 31 de mayo, a las 14:00 (horario ecuatoriano), en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

